Ilrestodelcarlino.it - Clima e dissesto, cittadini stufi di aspettare

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Accelerare. Michele de Pascale, durante la campagna elettorale che l’ha portato a diventare governatore dell’Emilia-Romagna, l’ha ripetuto fino allo sfinimento: isono stanchi dile soluzioni all’infinito. Sulla diga di Vetto, a prescindere dalla decisione finale che verrà presa su come intervenire, bisogna applicare una progressione simile a quella del velocista Michael Johnson: servirà decidere in fretta, perché il nostro territorio sulidrogeologico non può più attendere. E questo vale per tutti gli interventi che riguardano la prevenzione di nuovi disastri alluvionali. La politica, a tutti i livelli, deve dimostrarsi all’altezza della fiducia dei