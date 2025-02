Quotidiano.net - Claudia Sheinbaum risponde a Trump: "Calunnie sul Messico e traffico di droga"

La presidente messicanaha denunciato come "calunniosa" l'accusa del suo omologo americano Donaldsecondo cui il governo di Città delavrebbe legami con ildie ha annunciato l'imposizione di dazi sugli Stati Uniti come ritorsione a quelli annunciati in precedenza dal presidente Usa. "Respingiamo categoricamente la calunnia della Casa Bianca che accusa il governo messicano di avere alleanze con organizzazioni criminali", ha scritto lasu X parlando di prossime "misure doganali" contro Washington. La presidente messicana ha accusato a sua volta i produttori di armi degli Stati Uniti di fare affare con "questi gruppi criminali" in. Laha sottolineato che il suo governo ha sequestrato in quattro mesi "40 tonnellate di, tra cui 20.