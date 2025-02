Metropolitanmagazine.it - Classifica Radio 24-30 gennaio: in vetta c’è “Fuorionda” di Jovanotti

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Continua il predominio degli artisti nostrani nellache prende in esame la settimana dal 24 al 30, nella quale le prime tre posizioni sono occupate da, Marracash e Tananai.Sale dalla ##13 alla #10, APT di Rosè e Bruno Mars, brano che vede la collaborazione tra l’artista delle Blackpink ed il cantautore di Honolulu, certificato disco d’oro, mentre alla #9 in discesa Gracie Abrams con That’s So True, arrivato inalle classifiche di Australia, Canada, Irlanda, Olanda, Nuova Zelanda e Regno Unito. I Pinguini Tattici Nucleari dalla #6 scendono alla #8 con la loro Islanda, secondo estratto da Hello World, sesto lavoro in studio della band di Bergamo tra i protagonisti della prossima estate live, nella quale si esibiranno con un tour negli stadi della Penisola al via il 7 giugno dall’RCF Arena di Reggio Emilia.