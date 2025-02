Ilgiorno.it - Clarice Lispector, fascino e mistero. La sua vita diventa un romanzo

La più grande scrittrice in Brasile, e fuori tra le più grandi, del Novecento,. Misteriosa, selvaggia, audace strega amazzonica. Perché sia celebrata nell’impeccabile Centro Svizzero di via Palestro, martedì slle 18.30, lo chiediamo al fine lusitanista che la studia e traduce da anni con inesauribile amore. Roberto Francavilla, è una vera incantatrice? "Donna dalla bellezza fatale, e dalla scrittura irresistibile. Adorata anche da Giuseppe Ungaretti. A me, studente, incominciò a farla conoscere Antonio Tabucchi". E ora fa di questa scrittrice la protagonista del suod’esordio per Feltrinelli “Città senza demoni“, portandoci in Svizzera. "Sì, Berna è la capitale noiosa e silenziosa dove laarriva nel ‘46. E si ferma, i due anni che io narro, al seguito dell’eccellentissimo marito diplomatico (che poi lascerà).