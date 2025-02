Sport.quotidiano.net - Clamoroso, salta Provstgaard, il Pisa arrabbiato con gli agenti e con il Vejle

, 2 febbraio 2025 -. La rabbia della società nerazzurra. Sembrava tutto fatto e si attendeva solo l'arrivo in città del calciatore, per altro confermato dallo stesso tecnico Filippo Inzaghi e dal connazionale Abildgaard, ma nella giornata di oggi, sul gong, la società si è tirata indietro e il giocatore non ha preso il volo che doveva prendere per viaggiare verso. All'ultimo infatti la Lazio ha raddoppiato l'offerta dei nerazzurri di 4 milioni di euro, sfilando di fatto il giocatore al. Rabbia da parte della società, che non ha preso bene il comportamento del, in corso di un cambio di proprietà e deglidel calciatore. Ora ilvirerà su altri obiettivi. Michele Bufalino