Clamoroso Juve non solo Cambiaso | il City piomba su un altro big bianconero

Il calciomercato dellarischia di infiammarsi in ottica uscita, con ilche fa sul serio anche per uncalciatore.Il Manchesterè scatenato sul mercato e continua ad osservare i talenti in casantus. Dopo aver fatto un primo sondaggio su Andrea(per cui continua con il suo pressing), ora nel mirino è finito untop player.I bianconeri monitorano la situazione e, in caso di assalto inglese, sono pronti a correre ai ripari anche sul mercato in entrata. Difficile pensare a questa operazione aun giorno dalla chiusura della sessione invernale, ma occhio comunque a tutto quello che filtra. Tifosi e società sono stati avvisati ed ora la notizia emersa fuori non fa fare sonni tranquilli al mondo.Calciomercato, ilpunta al big: spuntano anche le cifreLantus potrebbe vedersi sfuggire un top player durante la prossima finestra estiva di mercato, che si prospetta essere molto calda e movimentata nei bianconeri.