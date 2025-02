Ilrestodelcarlino.it - Civitella, tasse invariate e investimenti

Il consiglio comunale diha approvato all’unanimità il bilancio di previsione 2025-26, mentre sul piano triennale delle opere pubbliche e delle alienazioni la minoranza si è espressa negativamente. In particolare, nonostante l’alluvione del 2023, l’ente, come ha confermato il revisore dei conti, non è in disavanzo. "Siamo orgogliosi di presentare un bilancio preventivo che non prevede alcun aumento delleper i cittadini – commenta l’assessora al bilancio Stefania Marchi –, una decisione che sottolinea il nostro impegno verso il benessere della comunità e la sostenibilità economica dell’ente. Abbiamo affrontato e superato sfide significative, lavorando con attenzione alla spesa e ottimizzando l’uso delle risorse disponibili. Il nostro obiettivo – conclude – è stato quello di garantire il miglior equilibrio possibile tra le necessità di crescita e di sviluppo del territorio e la capacità di sostenere i costi senza far gravare ulteriormente il peso fiscale sui cittadini".