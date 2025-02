Ilnapolista.it - City distrutto dall’Arsenal: dominio Arteta che batte 5-1 Guardiola, il gol di Haaland serve solo per le statistiche

“L’Arsenal hailin transizione per tutto il giorno“. Questa frase scritta dal Guardian rende bene l’idea del pomeriggio passato dalla squadra di, sconfitta 5-1 e sbeffeggiata dai giocatori di.Leggi anche: Tra Arsenal eè guerra senza quartiere a causa del presunto tradimento di(Telegraph)bullizzato: brutto pomeriggio perIl diciottenne Lewis-Skelly ha segnato il terzo gol dell’Arsenal e, come ciliegina sulla torta, ha festeggiato replicando la tipica esultanza di.18-year-old Myles Lewis-Skelly’s first ever Arsenal goal arrives against.That celebration pic.twitter.com/msJ8otHrQp— B/R Football (@brfootball) February 2, 2025Il Telegraph ricorda:“È difficile pensare a una mossa più deliziosamente provocatoria di Lewis-Skelly che copia la celebrazione “Zen” dimentre segna il terzo gol dell’Arsenal.