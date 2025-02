Laspunta.it - Cisterna pronti i lavori di rifacimento stradale per il tratto della via Appia a Le Castella

Prosegue il programma predisposto dal settorepubblici e urbanistica del Comune diper migliorare la sicurezzasul territorio, sicurezza che passa soprattutto attraverso la manutenzione delle arterie stradali.Negli ultimi anni l’amministrazione ha predisposto un servizio mirato di pronto intervento per provvedere alla risistemazione delle buche nel più breve tempo possibile, una sorta di manutenzione programmata per riuscire a dare risposte alle situazioni che si creano spesso sulle strade cittadine in tempi rapidi.Il Comune ha già realizzato ilviasud evia Provinciale per Latina e ha messo in programma, prossimo alla realizzazione, un intervento di manutenzione straordinariavianord fino a Lealla luce delle condizioni dell’asfalto che risulta piuttosto ammalorato.