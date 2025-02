Amica.it - Cinque modi per testare facilmente ed immediatamente la nostra forza, equilibrio e mobilità (e migliorare automaticamente il nostro grado psico fisico)

Leggi su Amica.it

La domanda iniziale è: quanto sei in forma? Puoi toccarti le punte dei piedi, alzarti da una sedia usando una sola gamba o mantenere una posizione plank per 30 secondi? Prendersi cura del proprio corpo inizia con una valutazione dello stato, prima di tutto. La premessa sembra banale, ma non lo è, e più il tempo passa e più la domanda sembra cruciale. A chiederselo è un giornalista di The Guardian che, per i primi giorni dell’anno, ha raggruppato e riscritto dei quesiti facili e utili per metterci tutti alla prova in questo senso. È nato così un vero e proprio “caso” che parte da un pratico “test per scoprire se sei in forma“. Capiamo insieme di che si tratta.Il test per scoprire se sei in formaQuanto spesso riflettiamo sulcorpo, non per come appare allo specchio, ma per quanto sia forte, flessibile e funzionale? Lo sappiamo bene, ormai: anche se ci alleniamo regolarmente, potremmo trascurare piccoli squilibri o problemi che, se ignorati, potrebbero trasformarsi in difficoltà più serie nel tempo.