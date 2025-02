Quotidiano.net - Cinquanta ultrà assaltano il treno di tifosi del Venezia: 8 arresti tra i supporter dell’Udinese

Udine, 2 febbraio 2025 - Assaltato unpieno didel. Momenti di grande tensione vicino a Udine: fumogeni, pietre e cinghiate contro iveneti. L’aggressione è partita da una cinquantina di ultras dell'Udinese, spalleggiati da numerosidel Salisburgo con cui sono gemellati. È successo ieri sera alla stazione di Basiliano, in provincia di Udine, dopo la fine della partita Udinese-(finita 1-1) disputata al Bluenergy Stadium. Sono otto iarrestati in flagranza di reato: sono accusati di blocco ferroviario, rissa aggravata e utilizzo di fumogeni e bastoni. Cinque i feriti trae poliziotti, la circolazione dei treni è stata sospesa per oltre un’ora. Ilcostretto a fermarsi Secondo una ricostruzione della polizia di Stato, un gruppo di circa 50 persone -friulani e austriaci, tutti sostenitori dell'Udinese - ha invaso la stazione di Basiliano prima del transito deldiretto a, che trasportava iverso casa.