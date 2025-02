Cinema primo ciak a Montevergine per il docufilm Neremadonne

Leggi su Ildenaro.it

Il sole sorge illuminando il paesaggio di cinque siti campani mentre, al ritmo delle tammorre, delle voci intonano un canto antico: “simme jute e simmo venute/quanta grazie c’avimm’ avuto.”. Dal mare del Golfo di Napoli (Madonna del Carmine), alle montagne di(Avellino), Moiano (Benevento) e Puccianiello (Caserta), fino alla pianura che circonda Pagani (Salerno, Madonna delle Galline) cinque donne, di età differenti, si rivelano all’inizio della loro giornata con gesti semplici e dal gusto della quotidianità: il caffè sul fuoco, un bacio al marito che sta per uscire, il risveglio torpido prima della scuola, la corsa per andare a lavoro. Lo sguardo sulle loro vite sembra correre, oltrepassandole, per scorgere nuovi dettagli dell’ambiente che le circonda fino ad un luogo che rappresenta il cuore geografico della loro esistenza: il Santuario dedicato alla Madonna Bruna che tutto sa e tutto vede.