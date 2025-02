Liberoquotidiano.it - Cina-Stati Uniti, esplode la guerra dei dazi: pugno di ferro di Trump, che cosa accadrà tra 48 ore

Leggi su Liberoquotidiano.it

Scontro aperto tra Washington e Pechino. Le guerre commerciali "non hanno vincitori". Lo ha detto il ministero degli Esteri cinese dopo che il presidente Usa Donaldha annunciato un ulteriore aumento del 10% delle esportazioni cinesi verso glia partire dal 4 febbraio, esattamente tra 48 ore. "Non ci sono vincitori in unacommerciale o tariffaria", ha affermato il ministero degli Esteri cinese, aggiungendo che iaggiuntivi "inevitabilmente influenzeranno e danneggeranno la futura cooperazione bilaterale sul controllo della droga". Lasi "oppone fermamente" ai nuoviimposti a Pechino dal presidente degliDonald, e promette di adottare "contromisure corrispondenti per salvaguardare risolutamente i nostri diritti e interessi". "Laè fortemente insoddisfatta e si oppone fermamente a tutto ciò", ha affermato il ministero del commercio di Pechino in una nota, aggiungendo che presenterà un reclamo contro Washington presso l'Organizzazione mondiale del commercio.