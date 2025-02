Romadailynews.it - Cina: esplorare Puqian, un viaggio attraverso storia e sapori

Durante la Festa di primavera, la cittadina diad Hainan e’ piena di entusiasmo. Dalla affasnte via Shengli, che vanta un secolo di, al delizioso pesce e a una riccaculturale, questa gemma attira tutti i viaggiatori in cerca del perfetto mix di sapore e tradizione. Preparate le valigie:e’ una destinazione da non perdere! Agenzia Xinhua