Cina | accoglienza degli dei della ricchezza nel quinto giorno della Festa di primavera

Un membro dello staff vestito da "dio" offre benedizioni a un venditore ambulante in una zona panoramica nella contea di Wudicitta' di Binzhou, nella provincia cinese orientale di Shandong, il 2 febbraio 2025. Eventi folkloristici si sono svolti in tutto il Paese oggi per accogliere gli "dei", una tradizione per celebrare il quinto giorno del Capodanno cinese, o Festa di primavera. Turisti posano per foto con un membro dello staff vestito da "dio" al tempio Jidu nella citta' di Jiyuan, nella provincia cinese centrale dello Henan, il 2 febbraio 2025.