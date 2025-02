Oasport.it - Ciclocross, Zoe Backstedt conferma il titolo mondiale tra le Under 23. Azzurre fuori dalla top ten

Una donna sola al comando. Zoeconcede il bis e si ricampionessa del mondo nella categoria23. Dopo aver vinto l’oro l’anno scorso, la britannica si è ripetuta nuovamente ai Mondiali diin corso di svolgimento a Lievin, in Francia. Si tratta del del terzo oro iridato della carriera per la gallese, che ha dominato la competizione odierna, infliggendo distacchi pesanti a tutte le avversarie., che ha vinto anche l’oro nella prova a squadre di venerdì, si è portata in testa fin dai primi chilometri, non lasciandola mai. La britannica ha poi allungato sul resto del gruppo, andando a vincere in solitaria al traguardo. Seconda posizione per la lussemburghese Marie Schreiber, arrivata a 39?vincitrice. Medaglia di bronzo per l’0landese Leonie Bentveld, giunta ad 1’20”vincitrice.