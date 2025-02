Sport.quotidiano.net - Ciclocross. Mondiale in Francia . Lechner ventitreesima

Prestazione tra gli applausi per la pluricampionessa tricolore Evache ha onorato la maglia azzurra classificandosi 23^ e precedendo la campionessa italiana Carlotta Borello. L’olandese Van Empel come da pronostico ha vestito la maglia iridata. "Eva ha una classe fuori del comune e la sua carriera parla da sola – ha commentato la diesse dell’Ale Cycling Team Modena Milena Cavani – la maglia azzurra come premio alla carriera l’ha onorata con una prestazione brillante – al nostro team rimane il rammarico per la mancata convocazione di Rebecca Gariboldi, ma il CT ha fatto le sue scelte. " Hanno concluso l’avventura australiana Rachele Barbieri (25^) e Gaia Masetti (28^) nel Cadel Evans a Melbourne giungendo nel gruppo delle inseguitrici che la Barbieri ha regolato allo sprint. Oggi la pluricampionessa di Stella di Serramazzoni volerà in UAE dove prenderà il via alla breve corsa a tappe con obiettivo primo successo stagionale, mentre la campionessa Europea Masetti rientrerà a Fiorano per proseguire la preparazione per le classiche di primavera.