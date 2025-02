Oasport.it - Ciclocross, Mattia Agostinacchio in trionfo a Liévin nei Mondiali juniores! Bronzo per Filippo Grigolini

Leggi su Oasport.it

E’ una domenica trionfale per ilitaliano! Aidi(Francia) è arrivata una stratosferica doppietta di medaglie nella categoriamaschile. A vincere è stato un fantasticoe a prendersi ilè stato: un vero e proprio dominio tutto targato Italia.Per il classe 2007 valdostano è la vittoria più importante della sua giovanissima carriera dopo il successo agli Europei di Pontevedra e il secondo posto nella classifica generale di Coppa del Mondo. Tempo finale di 45’27” per completare i sei giri totali: decisivo è stato lo spunto nell’ultima tornata in cui ha fatto la differenza ed è riuscito a prevalere nel duello con il francese Soren Bruyère Joumard.Il transalpino arriva secondo e sembrava in gestione fino alla fine del quinto giro, poi ha pagato lo sforzo delle prime cinque tornate ed è stato rimontato da