Oasport.it - Ciclocross: Mathieu van der Poel è imbattibile, settimo titolo mondiale. Secondo van Aert

Tutti attendevano la sfida uno contro uno, ma lo scontro non c’è stato, perchévan derè un livello, forse anche due, più forte di tutti. Per il neerlandese in quel di Liévin, in Francia, arriva ilnel, il terzo consecutivo.La gara oggi praticamente non c’è mai stata: due pedalate e il campione in carica è andato via, creando un gap importante tra sé e i rivali. Wout van, il rivale più atteso, non è riuscito a contrastare l’avversario, trovandosi molto indietro nelle prime tornate.Van derha dominato, vanha fatto partire la sua rimonta, a distanza siderale dalla vetta: un duello che dunque è stato solo virtuale. Perfinale in gestione, verso l’ennesimo trionfo.van, terzo il campione d’Europa Thibau Nys.