Ciclismo, l'Uci limita ufficialmente il rebreathing

Roma, 2 febbraio 2025 – Tanto tuonò che piovve: la tanto discussa pratica delnel mondo delha vita molto corta, come sancito dall'Uci, che va così a mettere un punto a una situazione che cominciava a diventare spinosa e divisiva nel contesto di uno sport che ha già pagato un dazio pesantissimo allo spettro del doping e delle attività illecite. Il nuovo regolamento dell'Uci A partire dal prossimo 10 febbraio, infatti, sarà vietata la pratica che consiste nell'inalazione ripetuta di monossido di carbonio. "L'Uci ha assunto questa posizione coraggiosa e necessaria per motivi medici. La nostra priorità è proteggere la salute e la sicurezza dei nostri atleti e questa decisione è un altro passo in avanti in tal senso": queste le parole di David Lappartient, il presidente della Federazione Internazionale che si è a lungo interrogato e speso sulla questione prima dei recenti sviluppu.