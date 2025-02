Sport.quotidiano.net - Ciclismo - L’onorificenza "Fci". Battaglia presidente onorario a vita

Sarà ildel Comitato provinciale della Federazione ciclistica, privilegio che spetta a chi, come lui, per alcuni lustri ha ricoperto il ruolo dieffettivo. Gianfrancoè stato giustamente premiato, nel corso della festa dellucchese, giunta alla cinqunatesima edizione, con la targa d’oro. Da oltre cinquant’anni nello sport delle due ruote a pedali, prima come giudice di gara per trent’anni, poi comeprovinciale per altri venti e, ultimamente, organizzatore della corsa "Città di Lucca", gara per dilettanti che non veniva organizzata da più di tredici anni (e già questo costituisce un grande merito). Una gara per i migliori dilettanti. A questa manifestazione è stato assegnato il campionato italiano che si svolgerà nel settembre del 2026, con l’arrivo suggestivo sulle Mura.