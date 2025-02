Sport.quotidiano.net - Ciclismo, dal convegno dei giudici toscani chiesti dialogo e collaborazione

Terranuova Bracciolini, 2 febbraio 2025 – Iltecnico deidi garaall’Antica Tabaccaia Resort in Val d’Ascione a Terranuova Bracciolini, nel segno e nel commosso ricordo di Antonio D’Alessandro per tanti anni nella categoria, venuto meno a fine dicembre. Un applauso lungo e intenso ha concluso all’inizio delil breve video su di lui dopo il ricordo che ne ha fatto anche il presidente uscente della Commissione Regionale Sergio Sbrilli. Al suo nome sarà istituito a partire dal 2025 uno speciale premio come ha detto il nuovo presidente della Commissione Regionale, il pistoiese Simone Lamanda che guiderà la stessa nl quadriennio con Linda Bottoni e Federica Occhini. Alla presenza di Gianluca Crocetti presidente nazionale della Commissionee referente per la Toscana, il vice presidente nazionale della FederSaverio Metti e il vice del Comitato Regionale Toscana Federico Micheli, il consigliere del Comitato Provinciale di Arezzo Fabrizio Innocentini, il presidente del Comitato Festa del Perdono di Terranuova Bracciolini Mauro Bronzi, il giudice sportivo regionale riconfermato per i prossimi quattro anni Franco Benesperi, e Danilo Mugnaini, 100 anni portati bene, dei quali 40 trascorsi nella categoria deipremiato e applaudito in piedi da tutti.