Modenatoday.it - Chiusura della stazione di Modena Nord sull’A1 per lavori di pavimentazione nelle notti del 4 e 5 febbraio

Leggi su Modenatoday.it

Per consentiredisulla A1 Milano-Napoli, ladisarà chiusa in entrambe le direzioni (Bologna e Milano)di martedì 4 e mercoledì 5, dalle 22:00 alle 6:00. Si consiglia di utilizzare in alternativa ladisud o quella.