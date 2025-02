Juventusnews24.com - Chiellini a Dazn: «Siamo tutti uniti in questo momento, c’è bisogno che anche i tifosi lo siano da qui a giugno. Sul Mondiale per Club…»

di Redazione JuventusNews24, Head of Football Institutional Relations della Juve, ha parlato così ai microfoni diprima del match con l’EmpoliGiorgioha parlato nel pre-partita di Juve Empoli, sfida di Serie A, ai microfoni di.FIFA TROPHY TOUR – «Bel trofeo, non lo avevo mai visto. E’ un torneo molto bello, sarà la prima edizione e quindi ci sarà grande interesse. Farà parte del nostro circuito e sarà apprezzato da club e».VEDERE UN TROFEO DA VICINO – «Finchè non lo alzi non conta, quando lo alzi l’emozione è più grande».COSA RAPPRESENTA PER LA JUVE – «E’ un vanto, pochi club possono giocarlo. C’è grande interesseda parte nostra per capire come sarà. Riunire i club più importanti e mettere insieme tantisarà unico, segnerà un nuovo inizio con l’atmosfera e gli show che sanno fare negli Stati».