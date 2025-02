Thesocialpost.it - Chiara Ferragni diffida Fabrizio Corona: “Paghi entro 7 giorni o andiamo in tribunale”

L’azione legale per presunta violazione della privacy si è concretizzata.ha svelato sul suo canale Instagram l’atto diinviato dall’avvocato di, Giuseppe Iannacone. Il documento riguarda le dizioni rese in merito al controverso episodio di Falsissimo Ep 05 e alle affermazioni sul quadrato amoroso che vede coinvolti, Fedez, Achille Lauro e Angelica Montini.Leggi anche:accusa: “Hai sempre tradito Fedez, anche con Achille Lauro”Dettagli dell’azione legaleNella scrittura privata sottoscritta il 15 settembre 2023 tra(e Fedez, allora ancora sposati) e, quest’ultimo si era impegnato a astenersi per 10 anni dal fare commenti offensivi e denigratori sulla vita privata. Secondo il documento, il celebre ex re dei paparazzi avrebbe violato tale impegno, attribuendo relazioni extra-coniugali e comportamenti contrari ai valori familiari a