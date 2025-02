Chiara Ferragni chiede un milione di euro a Corona. Lui pubblica la diffida. Spunta l'accordo del 2023, dove era vietato parlare dell'influencer

Leggi su Open.online

Fabrizioè statoto dadopo le rivelazioni sui presunti tradimenti tra lei e Fedez. «Mi ha chiamato l’avvocato Chiesa, il mio grande avvocato, per dirmi che è arrivata ladalla. Secondo lui, non possore nulla perché sarebbe una violazione della privacy», ha scritto il re del gossip su Instagramndo l’atto dida parte dell’avvocato Giuseppe Iannacone, legale dell’imprenditrice. «Per pretendere tutela alla propria privacy, bisogna prima averla, una privacy. Laha messo in piazza tutta la sua vita privata, comprese le ecografie dei suoi figli e lo ha fatto per profitto economico. Ora si risente perché viene raccontata la verità? Non saranno né le diffide né eventuali azioni giudiziarie a fermarci. Nessuno ci può censurare», insiste