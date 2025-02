Biccy.it - Chi vince il Festival di Sanremo 2025 secondo la sala stampa: tutti i voti

Chiildila? Una piccola previsione è stata possibile farla dopo aver letto le recensioni dei vari giornalisti che hanno avuto l’opportunità di ascoltare i brani in gara. Una pagina su Twitter ha messo a confronto ben venti pagelle e stilato una media. Dal Corriere al Messaggero, passando per l’Huffington Post fino ad arrivare a Vanity Fair e SkyTg24.Il preferito dallaè stato Brunori Sas con L’Albero Delle Noci seguito da un altro cantautore, Simone Cristicchi con il brano Quando Sarai Piccola. Segue Giorgia con La Cura Per Me, Lucio Corsi con Volevo Essere Un Duro e Achille Lauro con Incoscienti Giovani. Fuori la Top5 troviamo Joan Thiele con Eco, Shablo insieme a Guè, Joshua e Tormento con La Mia Parola, Willie Peyote con Grazie Ma No Grazie e Noemi con Se Ti Innamori Muori.