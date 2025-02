Formiche.net - Chi vince e chi perde con il ritorno ai dazi. L’analisi del prof. Zecchini

Puntualmente, come aveva annunciato da tempo, il presidente Trump ha iniziato a erigere alte barriere tariffarie alle importazioni dai paesi da cui dipende attualmente il sistema produttivo americano. A parte l’acciaio, i farmaceutici e i prodotti petroliferi, non è ancora noto l’elenco completo dei prodotti su cui l’onere si applicherà e con quali esenzioni, né se riguarderà la parte più consistente delle importazioni di beni. Ma la dimensione dei nuovi, che si aggiungono agli esistenti, è tale da provocare ripercussioni importanti di ampia portata, che vanno oltre i tre paesi colpiti, Messico, Canada e Cina.È un messaggio forte ai maggiori paesi esportatori verso gli USA per affermare che l’ordine commerciale mondiale, basato dal 1995 sulle regole del Wto per la liberalizzazione multilaterale degli scambi e sulle sue procedure per sanare le controversie, non è più valido per gli americani.