Metropolitanmagazine.it - Chi è Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger: “Abbiamo vissuto un brutto colpo insieme”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Evae ilsi sono conosciuti all’inizio degli anni 2000 e si sono sentimentalmente legati nel 2005, anno del loro fidanzamento ufficiale: il loro amore è stato coronato dalla nascita della figlia Jennifer nel 2009, la loro prima e unica figlia di coppia e la terza per Eva, già madre di Mercedesz e Riccardo Jr. La coppia inoltre è convolata a nozze nella Capitale nel 2013, scambiandosi nuovamente le promesse nel 2019 in una cerimonia celebrata alle Maldive. Evasono una coppia molto unita e, anche di fronte alle difficoltà, hanno sempre trovato la forza l’una nell’altro. Come nel 2022 quando, in Ungheria, furono coinvolti in unincidente stradale: un impatto devastante, uno scontro frontale con un’altra auto con a bordo una coppia di anziani, morti sul