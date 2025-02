Metropolitanmagazine.it - Chi è Lucia Dominguin, figlia di Lucia Bosè e sorella di Miguel Bosè e Paola

Leggi su Metropolitanmagazine.it

di, sarà ospite oggi a Domenica In. La donna racconterà la sua storia, compreso il rapporto profondo con i suoi fratelli,Dominguín sono le due figlie die del matador di Espana LuisDominguín. Le sorelle di, che ha preferito tenere il cognome della madre, hanno deciso di intraprendere proprio come la mamila carriera di attrici. Cresciute in Spagna, tra le dueè conosciuta anche in Italia dove ha recitato nel film “California” condividendo il set cinematografico con Giuliano Gemma e lo stesso fratello. Non solo,Dominguín si è fatt apprezzare come attrice anche nell’acclamatissimo film “Parla con lei” di Pedro Aldomoar, mentre in Italia ha raggiunto la grandissima popolarità come co-conduttrice di un’edizione storica del Festival della Canzone Italiana di Sanremo.