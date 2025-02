Scuolalink.it - Chi è Luca Carlone, lo scienziato italiano del MIT che umanizza i robot

Rendere ipiù intelligenti e percettivi, capaci di interagire con il mondo in modo naturale e intuitivo, è la sfida che guida il lavoro di, ingegneree professore associato al MIT (Massachusetts Institute of Technology). Specializzato in visione artificiale e intelligenza artificiale spaziale,sta sviluppando nuovi modelli per dotare idi una comprensione avanzata dell’ambiente, permettendo loro di agire con maggiore autonomia ed efficienza.: dal percorso accademico negli USA a professore associato AeroAstro Nato e cresciuto a Salerno,ha studiato ingegneria meccatronica e automazione tra il Politecnico di Torino e quello di Milano. Dopo aver affrontato e superato un problema di salute che rischiava di compromettere la sua vista, ha intrapreso un percorso accademico negli Stati Uniti, lavorando inizialmente al Georgia Tech.