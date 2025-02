Cultweb.it - Chi è Adrien Brody, il più giovane vincitore di un premio Oscar che sogna un’altra statuetta

è un attore americano nato il 14 aprile 1973, sotto il segno dell’Ariete, a New York. È figlio unico di Elliot, un professore di storia in pensione, e Sylvia Plachy, una fotografa ungherese. Ha raggiunto la fama internazionale interpretando W?adys?aw Szpilman nel film Il Pianista di Roman Polanski, ruolo che gli è valso l’come miglior attore, rendendolo il piùa vincere questoa 29 anni.Una scena di Il pianista (fonte: 01 Distribution)ha mostrato interesse per la recitazione fin da bambino, prendendo lezioni e partecipando a produzioni Off-Broadway. Ha frequentato la Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts, ottenendo il suo primo ruolo di rilievo nel film per la TV Home at Last (1988). Dopo aver frequentato brevemente la Stony Brook University e il Queens College, si è trasferito a Los Angeles per inseguire il suo sogno cinematografico.