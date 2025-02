Sololaroma.it - Chelsea-West Ham, il pronostico: sfida aperta, GOL e OVER per la combo finale

Leggi su Sololaroma.it

Ildi Enzo Maresca affronta ilHam di Graham Potter nel Monday Night della 24ª giornata di Premier League. I Blues, reduci da un periodo difficile con una sola vittoria nelle ultime sette gare, vogliono rilanciarsi per tornare in zona Champions League. Gli Hammers, invece, sono in cerca di punti preziosi per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione.: l’obiettivo Champions è ancora alla portataDopo un periodo di flessione, ilha bisogno di una vittoria per rimanere in corsa per un posto tra le prime quattro. Con 11 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte, i Blues hanno segnato 45 gol e subiti 30. Tuttavia, le ultime settimane hanno evidenziato qualche problema di continuità.Indisponibili: Badiashile, Fofana, Lavia (infortunati)Squalificato: MudrykHam: un nuovo ciclo con PotterDopo un avvio promettente con una vittoria all’esordio, l’ex tecnico delha raccolto solo un punto nelle ultime due giornate, pareggiando contro l’Aston Villa e perdendo contro il Crystal Palace.