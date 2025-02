Anteprima24.it - Chef Ruiz da Villa Raiano a Casa Sanremo con Terre d’Irpinia

Tempo di lettura: 2 minutiPaesaggi una vista mozzafiato, vigne, eleganza e i sapori raffinati preparati daClaudiosbarca a2025 con, nell’ambito della 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana, in programma dall’11 al 15 febbraio.nasce nel 1996 nei vecchi opifici dell’oleificio della famiglia Basso proprietaria dell’azienda in frazionedel comune di Serino.L’attuale cantina, costruita nel 2009 in cima ad una collina nel territorio del comune di San Michele di Serino, è il fulcro dell’azienda vitivinicola. Una struttura moderna, perfettamente integrata nell’ambiente circostante, circondata da vigneti e boschi di castagni. Dalla terrazza panoramica, con lo sguardo, si può seguire l’intera valle del Fiume Sabato, dalla sua sorgente, ai piedi del Monte Terminio, fino al punto in cui esce dalla nostra provincia.