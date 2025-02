Bubinoblog - CHE TEMPO CHE FA: TUTTI GLI OSPITI DI DOMENICA 2 FEBBRAIO 2025 DEL TALK CULT DI FAZIO

Leggi su Bubinoblog

dalle ore 19.30 in diretta sul Nove, e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con “CheChe Fa”, Fabioe Luciana Littizzetto.della puntata: in esclusiva il premio Oscar Adrien Brody, in occasione dell’uscita del nuovo attesissimo film diretto da Brady Corbet “The Brutalist”, nelle sale dal 6, per il quale l’attore ha vinto il Golden Globe lo scorso 5 gennaio come Miglior attore in un film drammatico ed è candidato ai prossimi Premi Oscar come Miglior attore protagonista. Il film – già vincitore di numerosi premi tra cui 3 Golden Globe e il Leone d’Argento per la Miglior Regia – è in lizza per ben 10 candidature agli Oscar. I genitori di Giulio Regeni, Claudio Regeni e Paola Deffendi, a nove anni dal ritrovamento del corpo del figlio, avvenuto il 32016 nei pressi di una prigione dei servizi segreti egiziani.