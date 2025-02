Tpi.it - Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 2 febbraio 2025

Cheche fa:di, 2Questa sera, domenica 2, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuovadi CheChe Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni e tantissimiitaliani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte lee glidi, 2, di Cheche fa 2024-Tra glidi stasera ci sarà l’attore hollywoodiano Adrien Brody, che interverrà in occasione dell’uscita del nuovo film di Brady Corbet “The Brutalist”, in sala dal 6e che ha già vinto il Leone d’Argento per la Miglior Regia al Festival di Venezia e tre Golden Globe e ottenuto ben 10 nominations ai prossimi Oscar, tra cui quella come Miglior attore protagonista per lo stesso Brody, che a gennaio ha ricevuto il Golden Globe come Miglior attore in un film drammatico.