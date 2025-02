Dilei.it - Che tempo che fa anticipazioni del 2 febbraio: grande attesa per Adrien Brody

Domenica 22025 torna l’appuntamento imperdibile con Cheche fa, in diretta sul Nove dalle 19,30 e in streaming su discovery+. Fabio Fazio, insieme all’inseparabile Luciana Littizzetto e a Filippa Lagerbäck, è pronto ad accogliere un ospite attesissimo, scelto per seguire la linea che ha reso il programma uno dei grandi punti di riferimento della nostra televisione.Cheche fa, ospiti edel 2Tra gli ospiti di questa puntata, vi è un nome di assoluto prestigio: il Premio Oscar. L’attore, protagonista del film The Brutalist, sarà in studio per raccontare questa nuova avventura cinematografica, che gli ha già regalato un Golden Globe come Miglior Attore in un film drammatico e una nomination agli Oscar. Il film, diretto da Brady Corbet, sta facendo incetta di riconoscimenti, tra cui il Leone d’Argento per la Miglior Regia e ben tre Golden Globe.