Che Milan contro l’Inter? La probabile formazione | un dubbio – CdS

Oggi l’avversaria delsarà ildi Sergio Conceicao, in quello che è il terzo derby dio stagionale. L’allenatore portoghese ha unin difesa. La.ULTIME – L’attesa è finita: oggi alle 18e Inter si scontreranno per la terza volta in questa stagione (ma potrebbe non finire qui). I rossoneri, reduci dalla pesante sconfitta di Zagabria che li ha fatti scivolare ai playoff di Champions League, puntano al terzo successo consecutivo dopo quelli dell’andata e nella finale di Supercoppa italiana a Riad. Ma il Diavolo si trova alno di una vera e propria rivoluzione. In due già sono andati, Alvaro Morata e Davide Calabria (rispettivamente al Galatasaray e al Bologna) e un terzo potrebbe lasciare nelle prossime ore: ossia Fikayo Tomori, che è corteggiato dal Tottenham.