Che erroracci per Dossena e Valle. Paz azzerato, Diao unico a provarci

Butez 6 Nel primo tempo lo salva due volte la traversa su Lucumi e Dallinga. Reattivo su Beukema, evita il 3-0. Engelhardt 5 Dominguez lo salta a più riprese e l’modo per fermarlo è il fallo sistematico. Massimi lo grazia a più riprese: buca l’intervento sulla traversa di Lucumi, la fa giusta respingendo il tentativo di tap in dell’argentino dopo la traversa di Dallinga, ma se il Como vuole Posch c’è un motivo. Goldaniga 5,5 Sul gol di De Silvestri non è perfetto.4,5 Buca sulla rete di De Silvestri perdendosi l’inserimento, in ritardo sul 2-0.5 Ci mette pure una chiusura provvidenziale su Dallinga all’ultimo respiro del primo tempo, ma si perde Fabbian sul 2-0. Perrone 6 Corsa, muscoli, mancino educato sui piazzati e in costruzione. Nel mezzo il migliore, con personalità e qualità anche in inferiorità numerica.