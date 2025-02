Piperspettacoloitaliano.it - Che Dio ci Aiuti 8 trailer e data di uscita: Francesca Chillemi in versione Suor Azzurra

Dopo tanta attesa è arrivato ildi Che Dio ci8. Si tratta, in realtà, del primo promo dell’ottava stagione della fiction con protagonista. Quest’anno, il ruolo diLeonardi si evolverà definitivamente in quello di(con possibilità di un cambio del nome). Ma vediamo le prime immagini della nuova stagione e scopriamo le prime anticipazioni e ladidi Che Dio ci8.Che Dio ciIn Che Dio ci8 ritroviamo protagonista assoluta, che si trasferirà a Roma, in una casa famiglia, accanto aAngela. Nel cast, Elena Sofia Ricci, Giovanni Scifoni, Valeria Fabrizi e Ludovica Ciaschetti.Il promo Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piper Spettacolo Italiano – Fiction e Serie Tv Italiane (@spettacoloitaliano)Quando esce Che Dio ci8, ladiL’di Che Dio ci8 è prevista per giovedì 27 febbraio 2025, subito dopo la fine dell’altra serie tv “Un Passo dal Cielo 8” (20 febbraio) targata sempre Lux Vide.