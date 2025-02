Liberoquotidiano.it - "Che cosa dicono i sondaggi riservati": scontro con le toghe, Musumeci fa impazzire la sinistra

"Sappiate che quando manca la politica i magistrati si prendono quello spazio e vogliono governare, accade da trent'anni almeno": Nello, ministro della Protezione civile nonché esponente di FdI, lo ha detto in un'intervista a Repubblica a proposito dellopolitica-magistratura. Commentando l'iscrizione nel registro degli indagati della premier Giorgia Meloni, dei ministri Nordio e Piantedosi e del sottosegretario Mantovano per il caso del generale libico Almasri,ha sottolineato: "Mi sembra di rivivere con Giorgia Meloni quello che è accaduto a Berlusconi. Ma guardate, è così dalla caduta della prima Repubblica nel 1992-94. Prima con Tangentopoli poi con i governi Berlusconi. Non c'è nessuna novità di rilievo". E' da quel momento, secondo lui, che "la magistratura tende a occupare, e in parte ci è riuscita, gli spazi di competenza della politica.