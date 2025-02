Ilrestodelcarlino.it - Champions Cup, la Santo Stefano chiude seconda

Prestigioso risultato per laKos Group che, a Madrid, conquista il secondo posto nel girone di qualificazione ai quarti diCup. Nella giornata conclusiva, i portopotentini hanno superato prima i tedeschi del Koeln 99ers per 69-44, poi hanno battuto i francesi del Lannion per 73-52. Nella prima gara, i ragazzi di coach Roberto Ceriscioli hanno gestito con ordine il gioco ed hanno controllato la partita: Fabio Raimondi è stato capace di realizzare 20 punti nei soli primi due quarti. La squadra di coach Ceriscioli ha bloccato sul nascere ogni tentativo di rimonta del Colonia; di particolare rilievo la doppia doppia di capitan Bedzeti, 22 punti e 12 rimbalzi, e le pregevoli conclusioni a canestro di Fabio Raimondi, 22 punti anche lui. Punteggi individuali: Raimondi 22, Henriot, Balsamo 3, Scandolaro, Vigoda 8, Bassoli, Giaretti 8, Watson n.