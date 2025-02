Ilgiorno.it - “Cernusco al centro“ sostiene Mereghetti

Leggi su Ilgiorno.it

Manovre in vista delle elezioni, “al“ si schiera a fianco del preside Claudio, in corsa alle comunali di giugno con la civica Dimensione. "Claudio incarna i valori di inclusione, partecipazione e dialogo di cui la città ha bisogno per crescere e prosperare – dice il segretario Pino Guido –. Crediamo che la sua candidatura sia un passo importante verso unamigliore. Il simbolo della sua lista è un ponte, un collegamento tra la storia della nostra città e il suo futuro.ci invita a lavorare insieme per superare le divisioni culturali fra generazioni, creando un laboratorio di idee in cui tutti possano contribuire al cambiamento". Un approccio che "non è quello degli slogan facili, ma di un dialogo profondo e costruttivo". Bar.Cal.