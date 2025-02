Iltempo.it - "Cerco un equilibrio...". L'ultima perla di laria Salis: così gela chi l'ha votata

L'di Isi mostra in una lunga intervista concessa dall'europarlamentare di Alleanza Verdi-Sinistra al sito Iconografie e rilanciata dalla stessa ex detenuta in Ungheria, dove era a processo con gravi accuse prima di essere eletta a Bruxelles nelle liste di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Ebbene,risponde alle domande della rivista a partire dalla questione della detenzione. In questo contesto, l'ex insegnante brianzola torna sulla sua proposta di abolire il carcere: "Io sono convintamente abolizionista e intendo continuare a portare questo discorso nel mio lavoro istituzionale. Il problema è che in Italia questo tema è ancora marginale rispetto ad altri paesi, probabilmente anche perché a differenza degli Stati Uniti non abbiamo avuto una lotta radicale come quella per l'abolizione della schiavitù", afferma l'attivista ed europarlamentare osservando che l'abolizione delle carceri è "un tema che va posto come propositivo perché implica anche il ripensamento della società stessa, passando per un processo graduale".