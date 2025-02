Ilgiorno.it - Cercasi infermiere pediatrico

Lavora a stretto contatto con i bambini e le loro famiglie, con un atteggiamento positivo ed empatico, per fare in modo che possano affrontare con più leggerezza la loro permanenza in ospedale e la pesantezza di alcune cure che devono effettuare. È l’impegno dell’, una professione fondamentale nel sistema sanitario. Il San Matteo cerca una figura simile da assumere a tempo indeterminato. La selezione avverrà attraverso un concorso pubblico, che rappresenta un’opportunità importante per chi desidera lavorare in un centro di eccellenza come il policlinico di Pavia. Ci si può candidare fino al 24 febbraio. Tre le prove previste per valutare le competenze teoriche e pratiche dei candidati: una prova scritta per la valutazione delle conoscenze specifiche legate al ruolo, con quesiti a risposta sintetica o multipla; una pratica, che consiste nella esecuzione di tecniche professionali o risoluzione di casi pratici inerenti alla qualifica richiesta; infine un colloquio sulle competenze professionali e verifica della conoscenza della lingua inglese e dell’uso di strumenti informatici.