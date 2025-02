Lanazione.it - Centro infanzia di Case Bruciate, cantiere fermo e responsabilità

Leggi su Lanazione.it

Qui dove giocavano i bambini, ora c’è un. In questo ampio spazio di, che ospitava due asili e una materna poi demoliti per costruire un nuovo plesso più sicuro e tecnologico a Perugia, ora ci sono ruspe e lavori fermi. Scheletri di ferro. Questa mega opera voluta dall’ex giunta Romizi si è arenata e rischia di non riprendere più perché l’impresa che si è aggiudicata l’appalto «è irreperibile». Quegli interventi - nel giusto intento dei promotori - avrebbero trasformato e portato nuova linfa al quartiere. Ma oggi rischiano di farlo sprofondare consegnando alla città un altro immobile fantasma. E questo non è accettabile e va scongiurato. Perugia rischia di ritrovarsi con una nuova incompiuta. La costruzione delper l’nell’area disi è fermata bruscamente subito dopo la demolizione del vecchio edificio.