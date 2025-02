Ilrestodelcarlino.it - "Centro anziani, oggi la prima pietra. L’ultima entro la fine dell’anno"

di Sandro FranceschettiDavanti a centinaia di persone si è svolta ieri mattina la cerimonia per la posa simbolica della(la struttura in calcestruzzo, cominciata il 26 agosto scorso, è già stata realizzata) del‘Casa e Vita’. Undiurno destinato ade persone con disabilità che sta prendendo forma a Colli al Metauro, in via Carbonara, tra le località di Villanova e San Liberio, i cui lavori, da cronoprogramma, terminerannoladel 2025. Si tratta di un progetto fortemente voluto dall’associazione ‘Vivere Sereni’ e in fase di realizzazione con il determinante sostegno della Fondazione Carifano. ‘Vivere Sereni’ ha donato il terreno alla Fondazione e quest’ultima sta costruendo l’opera, dal costo di 1 milione e 350mila euro (grazie anche al contributo di Schnell spa) e poi la darà da gestire proprio all’associazione.