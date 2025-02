Lanazione.it - Cencione, si sbriciola il crinale. La frana seppellisce cinque auto. Chiusi parcheggio e ascensori

Leggi su Lanazione.it

Ildelsi èto sotto la pioggia battente della notte scorsa. Uno smottamento, imponente, si è distaccato per precipitare su piazza Fonti alle Fate e seppellire, dopo aver travolto vegetazione e recinzione. E’ successo poco dopo la mezzanotte, quando un intenso movimento franoso ha interessato il versante deldi Fonti alle Fate, sul lato più vicino agli. La massa di fango ha investito in pieno lein sosta, e per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, impegnati anche con un’andata a fuoco in via Dalmazia, e della Protezione civile che ha provveduto a transennare l’area, oltre a una ditta che dalle ha rimosso il fango per verificare che nessuno fosse rimasto coinvolto. Presenti sul posto il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e l’assessore alla protezione civile Marco Greco.