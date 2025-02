Tvpertutti.it - C'è Posta Per Te: Lucia accetta invito, viene lasciata e torna con l'ex

Leggi su Tvpertutti.it

Un colpo di scena inaspettato a C'èPer Te! La storia die Francesco ha lasciato il pubblico senza parole, con un epilogo che difficilmente si era visto prima nel programma condotto da Maria De Filippi. Tra amori interrotti, tradimenti e ripensamenti, ecco cosa è successo nella puntata andata in onda sabato 1 febbraio 2025 su Canale 5.a C'èPer Te: fidanzato la lasciaa C'èPer Te si è presentata in studio dopo aver ricevuto l'da Francesco, il suo ex fidanzato.re l'le è costato caro: il suo attuale compagno ha deciso di lasciarla, incapace dire che lei ha voluto ascoltare il suo ex. "Ci stavamo conoscendo", ha provato a giustificarsi. Nonostante tutto, la donna è andata lì, davanti a Francesco, pronta a sentirlo e perdonarlo.