C’è Posta Per Te gli ascolti della puntata del 1 febbraio

Come gli ultimi sabati, anche ieri sera Maria de Filippi è tornata ad accendere la prima serata di Canale 5 con una nuovadi C’èPer Te (che si fermerà per la finale del Festival di Sanremo 2025). Anche ladi ieri sera ha regalato dei colpi di scena, perché oltre alle sorprese di Paolo Bonolis e Al Bano Carrisi, una donna ha litigato con la sua matrigna al grido di “tu sei gelosa di me e mio padre” e un figlio ha preso una decisione inaspettata con il padre che non vedeva da anni. A seguire il nuovo appuntamento mariano sono stati 4.864.000 telespettatori con il 31,8 % di share. Un altro successo targato Maria De Filippi.semplicemente il pil, lo share, la meastria, la professionalità, la genialità, le colonne portanti, i maestri, le icone, l’intelligenzanostra televisione.